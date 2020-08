Op 15 augustus is het exact 75 jaar geleden dat Japan zich overgaf en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In de video hierboven ziet u de historische beelden van hoe dat nieuws de huiskamers binnenkwam.

In Europa was D-day, 6 juni 1944, het startschot voor de bevrijding. In de video hieronder ziet u hoe de soldaten die meevochten de bevrijding beleefden.