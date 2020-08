Britten kwaad over ‘quarantaineroulette’

Nadat de Britse regering bekendmaakte dat de verplichte quarantaine voor reizigers uit onder andere Nederland en Frankrijk niet zondagnacht maar zaterdagochtend al inging, hebben tienduizenden Britten afgelopen nacht nog geprobeerd tijdig in Engeland te geraken. De media spreken van een ‘quarantainefiasco’.

De Britse regering kondigde donderdagavond plots aan dat reizigers uit landen als Frankrijk en Nederland bij thuiskomst verplicht twee weken in zelfisolatie moesten. Verkeersminister Grant Shapps, zelf een maand geleden op vakantie in Spanje verrast door een quarantainemaatregel, zei dat die zou ingaan om middernacht op zondag. Later op de avond bracht Shapps via Twitter naar buiten dat hij zaterdagochtend 5 uur (Belgische tijd) bedoelde.

Tienduizenden Britten hebben de afgelopen nacht nog geprobeerd om voor die tijd in Engeland aan te komen. Er zouden vrijdag nog 160.000 Britten in Frankrijk zijn geweest.

Er was een stormloop op veerboten, treinen en vliegtuigen, ondanks de forse prijzen die transportbedrijven toepasten. Ook dat lokte kritiek uit. Het goedkoopste ticket voor de Eurostar was vrijdag 210 pond, tegenover 165 pond vandaag, aldus de openbare omroep BBC. Sky News gewaagde van 452 pond voor een vlucht met British Airways van Parijs naar Londen-Heathrow, tegenover 66 pond vandaag.

Sommige media stellen dat de regering van premier Boris Johnson bezig is met een ‘quarantainefiasco’ en vanwege de onvoorspelbaarheid van het beleid ‘een quarantaineroulette’. De regering stelt geen andere keuze te hebben gehad in de bestrijding van het nieuwe coronavirus en schiet gedupeerden niet te hulp. Ze hebben tenslotte de waarschuwing gehad dat het beter was niet op reis te gaan, probeerde Shapps nog.