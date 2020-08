RIP John Talbut, ex-speler en trainer van KV Mechelen overleden

Gewezen Engels voetballer en coach John Talbut is afgelopen nacht op 79-jarige leeftijd overleden in Mechelen. Het nieuws werd bekend gemaakt door West Bromwich Albion, de club waarmee Talbut in 1968 de FA Cup won.

Na het eerste deel van zijn carrière in Engeland te hebben doorgebracht bij Burnley (1957-1966) en West Brom (1966-1971) verhuisde Talbut in 1971 naar België om voor KV Mechelen te spelen. Als krachtige en kopbalsterke centrale verdediger was Talbut in de jaren ‘70 zes seizoenen de rots in de branding achteraan bij KV. Na zijn carrière als speler was hij ook nog een tijdje actief als trainer bij de club. Ook zoon Mark Talbut kwam tussen 1979 en 1986 voor KV Mechelen uit. In 2002 keerde Talbut terug naar Mechelen om er zich definitief te vestigen. In 2005 werd hij trainer van de veteranenploeg van KV Mechelen en daarnaast was hij ook nog actief als teammanager bij Kampenhout.

Talbut overleed afgelopen nacht in een verzorgingstehuis in Mechelen aan de gevolgen van dementie, een ziekte waar hij enkele jaren mee kampte. Onze redactie betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden: echtgenote Ena, dochters Nicola en Debbie en zoon Mark.