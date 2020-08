Het bekendste gezin uit de Verenigde Staten? Dat zijn ongetwijfeld The Simpsons. Moeder Marge Simpson voelde zich deze week beledigd. Ze is zelfs pissed off, zoals ze in de video hierboven zegt.

Jenna Ellis, een senior adviseur van president Trump, zei woensdag op Twitter dat de Democratische kandidaat-vicepresidente Kamala Harris klinkt als Marge Simpson.

Kamala sounds like Marge Simpson. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) August 12, 2020

De moeder uit de bekende animatieserie staat niet bepaald bekend om haar zoetgevooisde stem. Ellis gaf dus allerminst een compliment aan Harris. De makers van The Simpsons vonden niet dat zo’n uitspraak door de beugel kon, en lieten Marge zelf reageren. Ellis reageerde laconiek op de boodschap van Marge Simpson en zei dat ze ‘waarschijnlijk op de Democraten zal stemmen.’

De keuze voor Kamala Harris als vicepresidentskandidate is niet te onderschatten. Volgens buitenlandjournalist Steven De Foer is het zelfs ‘de belangrijkste keuze sinds mensenheugenis’. Bekijk zijn analyse in de video hieronder.