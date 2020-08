Vis doodt Australische visser

In het noorden van Australië is een visser overleden nadat hij geraakt was door een opspringende vis.

Een 56-jarige man was vrijdag ter hoogte van Darwin met vrienden en familie in een boot aan het vissen, toen een grote vis zich uit het water lanceerde en tegen de borst van de man sprong, aldus de politie. Het is onduidelijk over welk soort vis het gaat

De man zeeg neer en de groep spoedde zich, terwijl ze hem reanimeerden, naar de haven van Cullen Bay, waar de politie en hulpverleners klaarstonden. De visser overleed evenwel ter plaatse.

In 2018 ontsnapte een vrouw in dezelfde regio nog aan de dood toen haar keel werd overgesneden door een opspringende makreel.