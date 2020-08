Rapencross Lokeren mogelijk toch opener van veldritseizoen

Er is dan toch nog hoop voor zowel de Rapencross van Lokeren, gepland op zaterdag 26 september, als de Polderscross van Kruibeke, voorzien op zaterdag 10 oktober. Eerder kreeg eerstgenoemde cross een negatief advies van de Lokerse burgemeester. Wat later bleek ook dat de Polderscros in coronatijden niet plaats kon vinden. Organisator Kurt Vernimmen maakt zich echter sterk dat de kans dat beide crossen alsnog doorgaan alsmaar groter wordt.

“We zijn steeds maar blijven proberen om beide crossen plaats te laten vinden en er schijnt nu warempel licht aan het einde van de tunnel”, meldt organisator Kurt Vernimmen. “Zowel de burgemeester van Lokeren, Filip Anthuenis, als de burgemeester van Kruibeke, Dimitri Van Laere, hebben te kennen gegeven dat ze de crossen op hun grondgebied wel zien zitten maar dan onder zeer strikte voorwaarden. Dat wil zeggen dat deze plaats mogen vinden maar dan wel zonder publiek en enkel de categorie vrouwen elite en mannen zouden gereden worden. De veldritten voor de jeugd zouden zo zowel in Lokeren als in Kruibeke geschrapt worden.”

“We hopen nu een bevestiging te krijgen van de KBWB dat we in deze omstandigheden mogen organiseren, dus zonder jeugdkoersen en enkel de televisiewedstrijden laten afwerken. Wij hebben hieromtrent volgende week woensdag nog een onderhoud met alle betrokkenen. Dan pas weten we of we een go hebben of niet”, besluit organisator Kurt Vernimmen.

Zowel de Rapencross van Lokeren als de Polderscross van Kruibeke maken deel uit van de zogenaamde Ethias crossen. Dat is een serie van acht wedstrijden waaraan geen klassement is verbonden.