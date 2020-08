Voorlopig rustig op treinen naar de kust

Zaterdagochtend bleef de drukte op het openbaar vervoer naar de kust uit. Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols is er nog helemaal geen sprake van volle treinen naar de kust. “Het blijft voorlopig rustig.”

De NMBS heeft onder druk van de politiek de extra treinen geschrapt dit weekend, nadat vorige zaterdag de situatie op het strand van Blankenberge uit de hand was gelopen. De treinen die wel rijden, hebben een maximale capaciteit van tachtig procent.

Dat zorgde zaterdagochtend alvast nog niet voor problemen, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols: ‘Helemaal niet.’ Het is uiteraard nog erg vroeg om in te schatten hoe de situatie later op de dag zal evolueren, maar op dit moment lijkt een toestroom zoals vorig weekend dus uit te blijven.