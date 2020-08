Kranten na Barcelona - Bayern München (2-8): ‘Zege van de eeuw’ versus ‘Historische slachting’

De onwaarschijnlijke kwartfinale tussen Barcelona en Bayern München - eindstand 2-8 - was heel even het belangrijkste nieuws van de wereld. De koppen van de websites van verschillende media in verschillende landen logen er dan ook niet om. Van een triomfantelijk ‘Zege van de Eeuw’ bij het Duitse Bild naar een teneergeslagen ‘Historische slachting’ bij de Spaanse sportkrant AS.

In Duitsland wisten ze uiteraard met hun vreugde geen blijf. Bild, koppenmaker bij uitstek, sprak van de zege van de eeuw. Ook bij The Sun, gelijkgestemde zielen van Bild, was de teneur gelijklopend. ‘Briljante Duitsers vernietigen Barcelona na heus meesterwerk’. Britse complimenten aan een Duits adres, het gebeurt niet vaak.

‘De Rekordmeister kende geen genade met het grote Barcelona en schoot het sterrenensemble rond zesvoudig wereldvoetballer Lionel Messi uit de Champions League’, klinkt het in Bild. ‘Het was een klassenverschil, een liquidatie, een vernedering, een machtsvertoon! Na slechts 31 minuten stond het 4-1. Eerder kreeg Barça NOOIT vier doelpunten tegen voor de rust in de Champions League. En het team incasseerde nog nooit vijf doelpunten in een wedstrijd op het Kampioenenbal. Historisch! De genadeloze Bayern-machine maakt alles mogelijk.’

Ook Kicker zag hoe Bayern zijn tegenstander helemaal sloopte. ‘Bayern München plaatste zich voor de halve finales met een knap en historisch, maar voor Barcelona desastreus resultaat. De Duitse recordkampioen liet geen spaander heel van de rampzalig verdedigende Catalanen. Een historische zege voor Bayern viel zo helemaal samen met een even historische afgang voor Barça.’

Zelfs The Sun sprak van ‘Brilliant Germans’.

Historisch belachelijk

Voor de andere kant van het spectrum moest u in Spanje zijn. De Madrileense kranten, pro-Real en dus anti-Barcelona, spraken onder aanvoering van Marca van een ‘vernedering voor de geschiedenis’. AS sprak van een ‘historische slachting’. ‘Bayern speelde ritmische muziek vol tempoveranderingen en vreugde, Barcelona was als een song van Leonard Cohen: mooi maar traag’, klonk het in een eerste, snelle analyse.

Bij El Mundo Deportivo, de huiskrant van Barcelona, kwam de nederlaag nog veel harder aan. ‘Historisch belachelijk gemaakt’, klonk het snoeihard. ‘Bayern versloeg Barcelona met een overweldigende 8-2, een resultaat dat recent in geen enkele competitie te zien was. De spelers die de club de grootste uitstraling gaven, leverden nu een prestatie een club als Barcelona niet waard. “We zijn Barça, het beste team ter wereld”, herhaalde Vidal voor het duel keer op keer. Dat Barça is nu geschiedenis.’

‘Dit was geen wedstrijd, maar koelbloedige moord’, schrijft Goal. ‘Een moord die men zag aankomen. Het was in Lissabon een duel tussen atleten en toeristen, met een krachtig resultaat dat de partij verdiende. Als de kroniek van een aangekondigde dood sloeg Bayern Barça op een verwoestende manier neer.’ Deze nederlaag zal in de Catalaanse hoofdstad nog lang nazinderen en niet zonder gevolgen blijven. Allemaal waren ze het erover eens: dit was een nederlaag voor de geschiedenisboeken.

Vernederd, vindt Marca.

Afgeslacht, zeggen ze bij AS.

Historisch belachelijk gemaakt, vindt Mundo Deportivo.

Pique: ‘Club heeft nood aan verandering’

Gerald Piqué was na afloop wel mans genoeg om te reageren voor de Spaanse camera’s. ‘Ik wil niemand met de vinger wijzen’, klonk het. ‘De club heeft gewoon nood aan veranderingen, op alle domeinen.’

Een subtiele vingerwijzing van de ervaren speler naar zowel zijn coach als het bestuur. En hij keek in eigen boezem. ‘Als de club nood heeft aan vers bloed om deze negatieve spiraal om te keren, dan zal ik de eerste zijn om mijn plaats af te staan. We moeten allemaal in onszelf kijken en afvragen wat het beste is voor de club. Of dit het einde is van een cyclus? Ik weet niet hoe je het moet omschrijven maar we hebben allemaal gefaald, niet enkel de spelers. Europees zijn we niet meer competitief en dat is vanavond op pijnlijke manier duidelijk gemaakt. We zijn op een punt aanbeland dat we dit niet meer kunnen maskeren. Deze prestatie was inacceptabel, een echte schande.’

Voorzitter excuseert zich, trainer lijkt op weg naar ontslag

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van de Catalanen, heeft zich namens de club bij de fans verontschuldigd voor de blamage. ‘Er zijn enkele beslissingen die we al genomen hebben en andere beslissingen die we de komende dagen gaan nemen’, verklaarde Bartomeu na de partij. ‘Komende week zullen we met mededelingen komen. Eerst moeten we alles even laten bezinken.’

Een van die beslissingen zal vermoedelijk het ontslag van trainer Quique Sétien zijn. Spaanse media zijn zaterdag al druk aan het speculeren over wie zijn opvolger moet worden. Namen die circuleren zijn die van Mauricio Pochettino, Xavi en Patrick Kluivert.

Sétien zinspeelde zelf ook al op een vertrek na de 8-2. Het was voor het eerst sinds 1946 dat Barcelona in een wedstrijd zo veel doelpunten moest incasseren. ‘Natuurlijk zijn de kansen voor mij om trainer van Barcelona te blijven geminimaliseerd’, aldus de 61-jarige coach die in januari Ernesto Valverde opvolgde. Eerder moest hij met Barça ook al de Spaanse titel aan Real Madrid laten.