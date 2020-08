NBA. Indiana klopt Miami, ook Clippers en Toronto pakken volle buit

Indiana Pacers heeft in de NBA met 109-92 gewonnen van Miami Heat. Beide teams waren al verzekerd van de play-offs, waarin de Pacers en Miami Heat elkaar weer tegenkomen. Doug McDermott was met 23 punten de meest trefzekere speler aan de kant van Indiana Pacers.

Voor Miami Heat was het schrikken toen Derrick Jones Jr. van het veld werd gedragen. De aanvaller ging onderuit na een botsing met Goga Bitadze. Jones Jr. lag enkele minuten op de grond en uiteindelijk moesten er een nekbrace en een brancard aan te pas komen. Scans moeten duidelijk maken hoe groot de schade precies is.

“Dit was juist wat we niet wilden. Je wilt gewoon dat iedereen beschikbaar is voor de play-offs”, zei Erik Spoelstra, coach van Miami Heat.

Verder kon Houston niet winnen van Philadelphia (96-134), en haalden de LA Clippers het pas na extra tijd van Oklahoma City (107-103). Toronto klopte Denver tot slot met 117-109.

Bijna alle deelnemende teams aan de play-offs in de NBA zijn bekend. Het gaat dit weekend alleen nog om het laatste ticket, dat gaat naar Memphis Grizzlies of Portland Trail Blazers.