Joshua Cheptegei verbetert wereldrecord van Kenenisa Bekele op de 5.000 meter tijdens Diamond League in Monaco

De Oegandees Joshua Cheptegei heeft vrijdag tijdens de Diamond League in Monaco gedaan wat hij eerder had aangekondigd: het wereldrecord verbeteren op de 5.000 meter. Hij snelde naar 12:35.36.

Het wereldrecord stond sinds 31 mei 2004 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die 12:37.35 liep. Sindsdien beten alle groten van het afstandslopen er hun tanden op stuk. Cheptegei slaagt er nu wel in, nadat hij zich in 2019 al tot wereldkampioen kroonde in het veldlopen en op de 10.000 meter.

In aanloop naar de meeting in Monaco liet de Oegandees al duidelijk verstaan dat hij van het wereldrecord een doel maakte.