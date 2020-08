Bayern München naar halve finales Champions League na makkelijke winst tegen Barcelona (2-8)

De Duitse Rekordmeister Bayern München walste in de kwartfinale van de Champions League over een hulpeloos Barcelona: eindstand 2-8.

Een finale-avant-la-lettre vonden velen het. De pletwals uit Duitsland versus Leo Messi, ’s werelds beste voetballer. Alleen bleek in Lissabon dat ook ’s werelds beste voetballer op zijn eentje weinig vermag tegen het indrukwekkende collectief dat Bayern München onder coach Hansi Flick is geworden.

En toch! De Beierse tactiek om de aanvoer richting Leo Messi te versmachten, zorgde voor ruimte op de Duitse flanken. Er waren nog geen twee minuten gespeeld of een voorzet van Semedo bereikte bijna Luis Suarez. Vijf minuten later stond het trouwens al 1-1: de verrezen Thomas Müller duwde de bal beheerst voorbij Ter Steegen na een portie tiki-taka met Lewandowski. De Beierse vreugde was van korte duur. Jordi Alba werd handig achter de Duitse verdediging gedropt, Alaba duwde de voorzet onhandig voorbij een kansloze Neuer.

En toen had het gekund voor Barcelona. Suarez verscheen alleen voor Neuer maar stuitte op de Duitse doelman, een indraaiende voorzet van Messi eindigde op de binnenkant van de Duitse paal. Opnieuw Messi slalomde handig doorheen de Duitse defensie maar helaas voor de Argentijn wilde Neuer geen tweede doelpunt incasseren.

Catalaans overwicht? Neen, na nauwelijks een half uur spelen stond het immers al 1-4 in het voordeel van de Duitsers. Waarmee nog maar eens de defensieve zwakte van Barelona werd blootgelegd. Balverlies van Sergi Roberto leidde de 1-2 van Ivan Perisic in, slap verdedigen van Lenglet liet Müller zijn tweede van de avond scoren en nog voor het half uur mocht ook Gnabry zijn doelpuntje meepikken. En dan zweeg het kanon van Robert Lewandowski nog zedig. Wat een afgang voor het eens zo roemruchte Barça.

Kregen we een overbodige tweede helft? De coach van Barcelona - die grijze man wiens naam we al vergeten zijn - bracht Griezmann in de plaats van de flaterende Sergi Roberto maar kantelen deed de wedstrijd niet. Integendeel, de Duitsers prikten dat het een lust was. Goretzka trapte onbesuisd over, een op het eerste gezicht geldig doelpunt van Lewandowski werd afgekeurd voor buitenspelval. Keek die grijze man wiens naam we al vergeten zijn met lede ogen toe, dan bleef Hansi Flick zijn troepen aanvuren.

Oeps, plots was daar toch Luis Suarez. Boateng liet zich te makkelijk uitkappen, de Chileen liet deze kans niet liggen. Kregen we dan toch nog een match? Ja, we hadden weer een match. Voor vier minuten toch. Alfonso Davies, de linksback van Bayern, dolde op de achterlijn met Semedo. De 19-jarige Canadees behield het overzicht en legde de bal perfect in de voeten van Joshua Kimmich, de rechtsback. Twee vleugelverdedigers die voor 2-5 zorgen, het gevaar bij Bayern Munchen kwam en komt gewoon langs alle kanten.

Einde match, uiteraard. En Robert Lewandowski prikte nog snel zijn 53ste treffer van het seizoen tegen de touwen, uiteraard. Barça-huurling Coutinho maakte met twee doelpunten de afgang compleet: 2-8. Het einde van een tijdperk bij Barcelona, nooit eerder gezien in de geschiedenis van de Champions League.

Duitse finale?

Bayern speelt volgende week woensdag de halve finale tegen de winnaar van Manchester City - Olympique Lyon, de wedstrijd van morgenavond. De andere halve finale wordt gespeeld tussen PSG en RB Leipzig, nog een Duitse ploeg. Tegelijk staat er geen enkel team uit de Primera Division in de halve finale. Kon Barcelona vorig seizoen de schijn nog opgehouden met een verloren halve finale tegen Liverpool, dan valt er dit jaar voor de Spanjaarden niets te rapen. Real Madrid (in de achtste finale tegen Lyon), stadsgenoot Atletico (in de kwartfinale tegen Leipzig) en Barcelona (in de kwartfinale tegen Bayern) komen momenteel Europees tekort. Een Duitser finale daarentegen behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

