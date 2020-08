Kyren Wilson vecht zich met het kleinste verschil voorbij Anthony McGill naar finale WK snooker

Kyren Wilson (WS-8) heeft zich in het Crucible Theatre van Sheffield als eerste voor de finale van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 28-jarige Engelsman versloeg de Schotse kwalificatiespeler Anthony McGill (WS-39) met het kleinste verschil: 17-16.

McGill was woensdag het best uit de startblokken gekomen. Met breaks van 83, 78, 53, 69 en 92 nam “Licensed to Thrill” een 2-6 voorsprong. Donderdagochtend fietste “Warrior” Wilson met breaks van 100, 77, 73, 116 en 76 het gat helemaal dicht en donderdagavond leverden breaks van 99, 116 en 105 hem een 13-11 voorsprong op. Dat ondanks een 136 century van McGill, de hoogste van de partij. In de slotsessie liep Wilson met een break van 94 eerst nog tot 14-11 uit, waarna McGill met breaks van 84, 87 en 122 langszij kwam. Het bleef nagelbijten tot het einde. Met een break van 82 nam Wilson weer het voortouw, één van 98 bracht McGill op 15-16 en één frame van de zege. Wilson sleepte nog een alles beslissende 33e frame uit de brand. Daarin sloegen de zenuwen hard toe. Beide spelers kregen kansen, maar stapelden de missers op. Uiteindelijk toonde Wilson zich het koelbloedigst.

De Engelsen Mark Selby (WS-7) en Ronnie O’Sullivan (WS-6) strijden vrijdagavond om de tweede finaleplaats. Na drie sessies staat Selby 13-11 voor. Selby maakt jacht op een vierde wereldtitel, O’Sullivan heeft er al vijf in de prijzenkast.

Voor Wilson wordt het de eerste WK-finale. Een halve finale in 2018 was zijn beste resultaat tot nog toe. Na het Shanghai Masters 2015, de Paul Hunter Classic 2018 en het German Masters 2019 kan hij een vierde rankingtoernooi op zijn palmares brengen.

De finale wordt zaterdag en zondag naar een best of 35 gespeeld. De nieuwe wereldkampioen strijkt een half miljoen pond (553.000 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (221.000 euro). Op de Order of Merit klimt Wilson al minstens naar de zesde plaats op. Bij toernooiwinst wordt hij de nummer drie van de wereld. McGill stijgt naar de 22e plaats. Luca Brecel, die zich niet voor het WK kon plaatsen, zakt een plaatsje op de wereldranglijst, van 37 naar 38. (belga)