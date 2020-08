Alpecin-Fenix haalt jonge Waal Lionel Taminiaux weg bij Bingoal - Wallonie Bruxelles

Alpecin-Fenix heeft zich versterkt met Lionel Taminiaux. De 24-jarige Waal tekent bij het team een contract voor drie seizoenen. Vorig jaar won Taminiaux als neoprof de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle. Daarnaast behaalde hij een derde plaats in de Rund um Köln en ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië.

Taminiaux liet zich eerder als belofterenner ook opmerken in onder andere de beloftenversie van Parijs-Roubaix en Omloop Het Nieuwsblad. Ook als sprinter staat de renner die opgroeide in Jodoigne stevig zijn mannetje. Taminiaux komt over van Bingoal-Wallonie Bruxelles en tekent een overeenkomst voor drie jaar bij Alpecin-Fenix.

“Dit is een grote stap voorwaarts in mijn carrière” stak Taminiaux zijn tevredenheid niet weg. “Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar deze nieuwe omgeving en de concrete aanpak van de ploeg. Er was interesse van meerdere ploegen maar de professionele omkadering, het potentieel van de ploeg, de mentaliteit en het materiaal spraken mij meteen aan. Ik hoop dat ik héél wat kan bijleren in de grote koersen en dat ik mijn persoonlijke rol zo goed mogelijk kan invullen op belangrijke momenten.”