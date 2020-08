Na uitstel komt afstel: uitgestelde finale Euro Hockey League geschrapt door coronacris

De Final 8 van de Euro Hockey League (EHL), die in oktober in Amstelveen gespeeld had moeten worden, is als gevolg van de coronacrisis geschrapt. De finaleronde stond eerder voor het paasweekeinde op de agenda, maar moest toen verzet worden wegens de uitbraak van het longvirus.

“Zoals de zaken er nu bijstaan zouden niet alle teams naar Amsterdam af kunnen reizen, iets wat de EHL heel graag wilde voorkomen”, aldus de organisatoren. “Elk land heeft zijn eigen reisbeperkingen en regels, wat het voor ons en de clubs moeilijk maakt om alles te regelen.”

“Het blijkt te moeilijk om het evenement in een gegarandeerd veilige omgeving te houden”, verklaarde EHL-voorzitter Hans-Erik Tuijt.

Dit jaar zouden de mannen en de vrouwen de eindfase van het toernooi om de Europese clubtitel voor het eerst in hetzelfde weekeinde en op dezelfde locatie afwerken. Vorig jaar won Waterloo Ducks de twaalfde editie van de EHL. Het was de eerste keer dat een Belgische club de titel pakte. Dit jaar dong Léopold nog mee naar de meest prestigieuze hockeyprijs. Bij de vrouwen was er geen Belgische deelnemer.