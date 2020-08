Loekasjenko kreeg officieel 80,1 procent van Wit-Russische stemmen, oppositie vraagt hertelling

De kiescommissie in Wit-Rusland heeft president Aleksandr Loekasjenko uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van zondag. Volgens het officiële resultaat, dat door het staatspersagentschap Belta is verspreid, kreeg hij 80,1 procent van de stemmen. Algemeen wordt aangenomen dat de uitslag gemanipuleerd is.

De tegenstander van Loekasjenko, Svetlana Tichanovskaja, kreeg volgens de kiescommissie maar 10,12 procent van de stemmen. De 37-jarige vrouw gaat er echter van uit dat ze tussen 60 en 70 procent van de stemmen had gekregen. Tichanovskaja zei vrijdag nog dat de meerderheid van de mensen niet gelooft in een zege van Loekasjenko. Zelf bevindt ze zich in buurland Litouwen, waar ze naartoe gevlucht is omdat ze zich niet meer veilig voelde.

Sinds de verkiezingen op zondag worden op sociale media talrijke berichten gedeeld die wijzen op massale fraude. Zo is er sprake van vooraf ingevulde kiesbrieven. Tichanovskaja vraagt een hertelling.

Sinds de verkiezingen vinden al dagenlang protesten plaats in Wit-Rusland. Er zijn ook grootschalige stakingen uitgebroken binnen staatsbedrijven. Sommige werknemers scharen zich achter Tichanovskaja.

De oppositieleidster vraagt aan de burgemeesters van de Wit-Russische steden om vredevolle protesten toe te laten komend weekend. ‘Voor mij en voor iedereen van ons is het menselijk leven het meest waardevol. We moeten het geweld in de straten van de Wit-Russische steden stoppen’, zei ze in een video op sociale media. ‘We hebben altijd gezegd dat het noodzakelijk is om onze keuze te verdedigen enkel via legale, geweldloze methodes. De autoriteiten hebben de vreedzame betogingen van burgers op straat in bloedige chaos gestort.’

‘Nog in leven’

Loekasjenko zelf heeft speculatie in Wit-Russische media weerlegd dat hij het land zou hebben verlaten. ‘Ten eerste ben ik nog in leven en ben ik niet in het buitenland’, zei hij in een overheidsgebouw in Minsk. Hij heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van stakingen bij staatsbedrijven. ‘De mensen moeten te horen krijgen dat dit de enige kans is om een onderneming te redden.’ Dan kunnen ook de gezinnen gevoed worden, klonk het.