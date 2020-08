Graffitikunstenares Julie ‘Djoels INK’ Bouckhuyt heeft vlakbij de plek waar Julie Van Espen vermoord werd een kunstwerk van 36 vierkante meter gemaakt. ‘Dit is voor alle slachtoffers van seksueel geweld.’

Iets meer dan een jaar geleden ging er een schokgolf door het land toen het lichaam van Julie Van Espen werd gevonden in het Albertkanaal. Op 4 mei was ze brutaal vermoord door Steve B., een veroordeelde serieverkrachter die in de eerste plaats niet vrij had mogen rondlopen.

Al snel dook ook het idee op om een eerbetoon te creëren voor het meisje in de vorm van een graffiti mural. Graffitikunstenares Julie ‘Djoels INK’ Bouckhuyt maakte een kunstwerk van 36 vierkante meter tegen de gevel van suikerfabriek Candico, op vraag van de Stad Antwerpen en Tim Streetartwerpenaar.

Ze koos voor een zacht en broos ontwerp met een meisje op de fiets, een vrouw die bevroren van angst naar de plaats kijkt waar Julies levenloze lichaam uit het water werd gehaald en het veelbetekenende ‘enough’ (genoeg), met een punt erachter. ‘De pioenrozen zijn Julies favoriete bloemen’, zegt de kunstenares aan Het Nieuwsblad.

‘Heel vaak komen mensen met schrijnende verhalen, ook over misbruik, in mijn tattooshop zo’n hoofdstuk afsluiten door een tattoo te laten zetten’, aldus Djoels. ‘Eigenlijk is dat ook hier het geval.’

Ouders van Julie Van Espen

Het kunstwerk is klaar sinds 12 augustus. Ook de ouders van Julie Van Espen kwamen al een kijkje nemen. ‘Een bijzonder moment. Ze waren erg onder de indruk’, zei de kunstenares aan Het Laatste Nieuws. ‘Sinds de dood van hun dochter zetten ze zich allebei in voor slachtoffers van seksueel geweld en daar heb ik diep respect voor. Op vraag van hen heb ik het woord ‘Enough’ toegevoegd.’