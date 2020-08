Coens: ‘Afwachten tot preformateurs bij koning langsgaan’

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert teleurgesteld op het nieuws dat preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) de handdoek willen gooien. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft het over ‘een ontgoocheling’.

De Wever en Magnette zaten vrijdag kort samen met Open Vld en MR in hun zoektocht naar een meerderheid. De liberalen hadden zich donderdag in een persbericht samen met Groen en Ecolo nog verzet tegen de werkwijze van de preformateurs. Kort nadien volgde het nieuws dat de preformateurs de handdoek gooien.

CD&V-voorzitter Coens betreurt dat. Na afloop van het gesprek met de liberalen vanmorgen had hij van de preformateurs de boodschap gekregen dat het gesprek ‘niet goed verlopen is’. ‘Natuurlijk vind ik dat spijtig’, zegt de CD&V’er in een korte reactie aan persagentschap Belga. ‘De bedoeling was natuurlijk dat deze missie zou slagen.’

Meer wil Coens voorlopig niet kwijt, ook niet over een mogelijke opdracht voor liberalen of groenen. ‘Laat ons even afwachten, maandag gaan de preformateurs langs bij de koning.’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft op twitter indirect gereageerd. Hij retweette enkel een boodschap van zijn kabinetschef Caroline Deiteren. ‘We vroegen om serieuze onderhandelingen over paars-geel te starten. Dit kon blijkbaar niet. Een ontgoocheling.’

In een gesprek met het VRT-nieuws voegt Lachaert daar wel nog aan toe dat het wat hem betreft niet aan de orde is dat de liberalen nu samen met de groenen de formatie in handen nemen. Hij zegt dat de verschillen tussen beide families daarvoor te groot zijn.

Na het gesprek van vanmorgen zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nog dat dit niet het moment is om veto’s te stellen. Het enige wat hij wou is dat de liberalen als volledige familie in de regering zouden komen. ‘Dat is logisch, want we hebben hetzelfde programma’. Kort daarna kwam het bericht dat de preformateurs hun opdracht willen teruggeven aan de koning.