Hendrik Daelman (68), de zanger van de carnavalskraker Oilsjt goi stad van men droeimen heeft nu ook een lied voor Ilse Uyttersprot geschreven. Voorwel echt’n ajoin luidt de titel. Het nummer, dat u hierboven kan horen, wordt gezongen op de tonen van ‘Candle in the wind’ van Elton John.

Het lied dat Hendrik Daelman een aantal dagen geleden schreef en zong wordt massaal gedeeld op sociale media. Daelman is de man van de carnavalshit ‘Oilsjt goi stad van mèn droeimen’, gemaakt in 1988. ‘Het was Ilse die mij indertijd gevraagd heeft om dat lied live te zingen op het balkon van het stadhuis tijdens de popverbranding, in plaats van dat het op cd werd afgespeeld. Dat doe ik nu al een twintigtal jaar. Ik heb het altijd een enorme eer gevonden. Ik had liever mijn laatste nummer niet moeten maken’, zegt Hendrik.

‘Het is vreselijk wat er gebeurd is. Ik schreef het nummer op vraag van iemand van CD&V. Op voorhand had ik gezegd dat ik niet wist of het ging lukken, maar uiteindelijk is het vrij vlot gegaan. In het nummer benoem ik Ilse niet bij naam, maar dat is ook niet per sé nodig want je herkent haar erin. Ze was altijd goedlachs en zei tegen iedereen goedendag, gelijk wie voor haar stond. Nu is ze plots weg en heerst er een enorme leegte. Nu nog denk je: het kan niet waar zijn. Maar het is toch zo, spijtig genoeg.’