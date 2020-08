Kind dat uit kanaal in Anderlecht werd gered alsnog overleden

De jongen die donderdagnamiddag in de Brusselse gemeente Anderlecht uit het kanaal werd gered, is later alsnog overleden.

De lokale politie bevestigt een bericht van VRT Nieuws hierover. Volgens de eerste gegevens van het onderzoek zou de jongen samen met enkele vriendjes in het water gesprongen zijn, maar kon hij niet zo goed zwemmen.

De Brusselse brandweer was donderdagnamiddag omstreeks 16 uur verwittigd dat er in Anderlecht een jongen van een jaar of tien in het kanaal was terechtgekomen, ter hoogte van de Vaartdijk. Meteen werden de nodige brandweermiddelen, duikers en medische hulp ter plaatse gestuurd.

Bij aankomst doken drie brandweermannen het water in om te beginnen zoeken naar de drenkeling. Toen de duikers aankwamen, gingen ook zij meteen het water in. Een duiker vond de jonge drenkeling kort nadien op de bodem van het kanaal.

De jongen werd uit het water gehaald en op de kade gereanimeerd, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis.