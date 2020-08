Verdronken zwemmer in grindplas in Lanklaar teruggevonden

Duikers van de brandweer van hulpverleningszone Oost-Limburg hebben vrijdagvoormiddag het lichaam teruggevonden van de 19-jarige zwemmer uit Maasmechelen.

De jongeman was donderdag in moeilijkheden geraakt in grindplas Het Greven langs het kanaal Zuid-Willemsvaart in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Dat heeft burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) van Dilsen-Stokkem bevestigd.

De jongeman maakte deel uit van een groepje vrienden uit Maasmechelen, die donderdag verkoeling waren gaan zoeken in de grindplas. Zwemmen in zo’n meters diepe grindplas is niet toegelaten en uiteraard gevaarlijk, gezien de koude onderstromen. Tijdens het zwemmen raakte de jongeman rond 19 uur in de problemen. Hij ging kopje onder en werd door zijn vrienden niet meer teruggevonden. Tot middernacht was door een zestiental duikers gezocht. Vrijdagvoormiddag werd het lichaam uiteindelijk aangetroffen.

De grindplas ligt tussen de dijk van het kanaal Zuid-Willemsvaart en de straat Rachels in Lanklaar.