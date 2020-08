Michelle Obama praat openlijk over menopauze: ‘We doen alsof ze niet bestaat’

De voormalige first lady Michelle Obama vestigt in haar podcast nu ook de aandacht op de menopauze. ‘We doen alsof ze niet bestaat.’

Met de nieuwe aflevering van haar podcast wil Michelle Obama taboes rond de gezondheid van vrouwen doorbreken, zoals veroudering en de menopauze. ‘Vrouwen moeten niet in stilte lijden. Typisch vrouwelijke problemen moeten openlijk besproken kunnen worden.’

Dat doet ze zelf ook in een gesprek met Sharon Malone, een gynaecoloog met wie ze bevriend is. Zo vertelt Obama dat ze plots een opvlieger kreeg in Marine One, de presidentiële helikopter. ‘Het was precies alsof er een kachel in mijn lichaam zat. Ik smolt gewoon en dacht: dit hou ik niet vol.’

Obama: ‘Wat een vrouw met haar lichaam doormaakt, is belangrijke informatie. Het is belangrijk om plaats in te nemen in de maatschappij, omdat de helft van ons het meemaakt en we doen alsof het niet voorkomt.’

De voormalige first lady zegt dat ze gelukkig op steun van haar man kon rekenen. ‘Op het kabinet van Barack werkten er verschillende vrouwen die in hun menopauze zaten’, zegt ze. ‘Hij wist wat ze doormaakten omdat we er thuis vaak over spraken. Hij was een steun voor hen.’

Michelle Obama deelt ook dat ze vroeger vruchtbaarheidsproblemen had. ‘Ik kreeg verschillende injecties en had op mijn dertigste last van opvliegers. Ik werd soms badend in het zweet wakker.’

Over veroudering zegt ze dat vrouwen op een zekere leeftijd hun waarde lijken te verliezen in de maatschappij, in tegenstelling tot mannen. Ze staan volgens haar ook onder grote druk om er jonger uit te zien.

Obama hoopt dat de samenleving meer begrip toont voor die kwesties.