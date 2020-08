In Parijs en Milaan vinden in september opnieuw fysieke modeweken plaats

Hoewel de voorbije modeweken in Parijs volledig digitaal verliepen, heeft de Fédération de la Haute Couture et de Mode bekendgemaakt dat er tijdens de komende modeweek in september ook heel wat fysieke shows met publiek zullen plaatsvinden.

De Haute Couture Week en Men’s Fashion Week van Parijs werden in juli nog virtueel gepresenteerd, maar nu lijkt de voorkeur van de modewereld toch weer naar fysieke modeshows uit te gaan. Zo kondigde de Fédération de la Haute Couture et de Mode aan dat er komende september in Parijs fysieke shows zullen plaatsvinden. Over welke modehuizen het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Ook in Milaan keren heel wat modehuizen naar hun vertrouwde catwalk terug. Daar kiest zowat de helft voor een fysieke show, al zal het aantal bezoekers wel flink beperkt worden. In juli liet de British Fashion Council al weten dat hun modeweek deels fysiek en deels digitaal zal verlopen.

In de nasleep van de voorbije gecancelde fysieke modeweken werd volop gepraat over de mogelijkheden die de digitale alternatieven met zich meebrachten. Maar de kans dat digitaal het nieuwe normaal wordt als het om modeweken gaat, is klein. Een modeweek volgen van achter je computerscherm heeft zijn beperkingen. Zo ontbreekt de totaalbeleving.