Ellis Faas (58), die stond voor visagie zonder wreedheden, overleden

Make-up artiest en ondernemer Ellis Faas is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar broer en zakenpartner Thijs in een persbericht en op de Facebook­pagina van Ellis Faas Cosmetics.

De Nederlandse werd door ­modeblad Vogue Paris tot een van de meest talentvolle visagisten van haar generatie uitgeroepen. Na een studie aan de Christian Chauveau-school voor make-up in Parijs mocht ze al snel aan de slag bij de groten der aarde.

Samen met fotografe Inez van Lamwseerde maakte Faas onder andere een bekroonde campagne voor Louis Vuitton, maar haar doorbraak kwam nadat ze met Mario Testino een shoot voor L’Uomo Vogue had gedaan. Samenwerkingen met Miles Aldridge, Jean-Paul Gude en Paolo Roversi zouden volgen. Faas ontwierp ook make-up voor modeshows van Chanel, Jean-Paul Gaultier en Yves Saint-Laurent.

In 2019 lanceerde ze haar eigen make-uplijn Ellis Faas. Die groeide uit tot een van de leidende merken onder de ethische, ‘cruelty-free’ make-up. Faasproducten waren vaak vegan en werden niet getest op dieren: de slogan was ‘Only Tested on supermodels’. In landen waar dierentesten vereist waren, bleef Faas weg van de markt.

Thijs Faas zal het merk nu verderzetten.