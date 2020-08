In het Oost-Vlaamse Moorsel nemen familie en vrienden vandaag afscheid van Ilse Uyttersprot. De oud-burgemeester van Aalst werd vorige week dood teruggevonden in haar woning. De begrafenis start om 11 uur en zal hierboven live te volgen zijn. In de kerk mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn, buiten mag geen volk verzamelen wegens de coronamaatregelen.

Als eerste nam Yves Leterme (CD&V), ex-premier en partijgenoot, het woord. ‘Wij betuigen u ons diep respect en medevoelen bij het verlies van uw moeder, het verlies van uw dochter. We getuigen respect en dankbaarheid ten aanzien van een gewezen collega en goede medestander.’

Leterme loofde de politieke carrière van Uyttersprot, zowel in Aalst als in de nationale politiek. ‘We leerden Ilse kennen als de altijd vriendelijke, glimlachende, maar kordate en deskundige collega op wiens loyale inzet we altijd konden rekenen. Je behield dertig jaar lang het vertrouwen van zoveel duizenden mensen. De dankbaarheid, vriendschap en respect van de gewone man dreven je verder. Je veroverde een blijvende plek in het hart van tienduizenden mensen.’ (avh, sgy)