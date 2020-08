Sterke vervuiling met ‘eeuwig gif’ op Opelsite in Antwerpen

Op de Opelsite in de Antwerpse haven is een aanzienlijke vervuiling met het toxische PFAS vastgesteld. De gevolgen van een blusschuimtank die er in de grond zat. Voor het eerst start afvalstoffeninstantie OVAM in Vlaanderen een saneringsproject voor het goedje. De rekening gaat evenwel naar de vorige eigenaar van de site, General Motors.