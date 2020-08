Argenta bankiert niet langer helemaal gratis

Voor het eerst brengt Argenta bankdiensten op de markt die niet kosteloos zijn voor de (gewone) klant.

De Antwerpse spaarbank Argenta pakt begin volgend jaar uit met drie nieuwe, betalende rekeningformules. Die komen bovenop de bestaande, gratis bankdiensten die al jaren het uithangbord zijn van Argenta. Opvallend: het is de eerste keer dat Argenta bankdiensten aanbiedt die niet kosteloos zijn voor de (gewone) klant.

Het is nog onduidelijk hoeveel er voor die extraatjes zal moeten worden betaald. Volgens De Tijd zou het om formules gaan die 3 tot 5 euro per maand zouden kosten. ‘De betalende pakketten worden ontworpen voor klanten die behoefte hebben aan specifieke diensten of producten, zoals bijvoorbeeld een Golden kredietkaart met hogere kredietlimieten en extra verzekeringen’, luidt het bij Argenta. Het zou gaan om een polis bij reisannulaties en een dekking tegen fraude bij online shoppen.

Commercieel directeur Inge Ampe benadrukt dat er voor de meerderheid van de Argenta-klanten niets verandert. ‘We verwachten dat 85 procent van onze klanten bij het bestaande, gratis aanbod blijft.’

Naar eigen zeggen blijft Argenta ‘de enige bank met een uitgebreid kantorennet die in het gratis pakket mobiel en internetbankieren, een debetkaart én een standaard kredietkaart aanbiedt. Alle klanten kunnen, onafhankelijk van het gekozen pakket, gratis geld afhalen bij andere banken en gratis instantoverschrijvingen uitvoeren. Voor papieren rekeninguittreksels betaalt de klant geen bijkomende kosten behalve eventuele portkosten.’

De klanten van Argenta moeten voorlopig niets doen. Ze krijgen in het najaar alle informatie van de bank toegestuurd, ‘zodat ze in alle duidelijkheid het pakket kunnen kiezen dat best bij hen past’.