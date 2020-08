Opnieuw kans op onweerachtige buien

Het is vrijdag wisselend tot soms zwaarbewolkt, met onweerachtige buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser, met lokaal kans op veel neerslag op korte tijd. Donderdag veroorzaakten onweersbuien op verschillende plaatsen al overlast.

Hevige regenval en onweersbuien veroorzaakten gisteren al zware overlast, vooral in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In Kortrijk, de omgeving van Olen en Tienen stonden kelders en straten blank.

Ook vandaag kan onweer nog voor wateroverlast zorgen. Het kwik zakt wel tot normalere temperaturen voor de tijd van het jaar: maxima van 23 tot 29 graden. De minima zijn heel wat aangenamer dan de voorbije nachten, en liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele buien. Een onweersbui blijft ook mogelijk. Maxima van 24 tot 27 graden. Op de tweede dag van het weekend stijgen de maximumtemperaturen tijdelijk weer wat, tot 24 of 25 graden aan zee en tot lokaal 30 graden in de Kempen. We krijgen zon en wolkenvelden, en geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten. In de late namiddag trekken (onweers)buien vanuit Frankrijk over ons land.

Maandagochtend verwachten we zon, maar later neemt de kans op (onweers)buien opnieuw toe. Maxima rond 24 of 25 graden in het centrum.