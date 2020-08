Geen enkele groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit Han-sur-Lesse gezet

Geen enkele groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen was betrokken bij een incident in Han-sur-Lesse, waarover de krant La Meuse-Namur donderdag schreef. Dat meldt woordvoerder Jan Van Reusel donderdagavond.

Woensdag werd er gemeld dat een groep Vlaamse scouts het bevel gekregen heeft om een weide waarop ze al sinds begin augustus kampeerden, te verlaten omdat ze te veel lawaai maakten.

Scouts en Gidsen Vlaanderen laat echter weten dat geen enkele van haar scoutsgroepen in die regio betrokken was bij een dergelijk incident. Groepen moeten voor ze vertrekken hun kamp online registreren, en uit die registratie blijkt dat er één groep in de regio op kamp is, die geen problemen heeft gehad met de autoriteiten.

Ondertussen is het verhaal wel een eigen leven gaan leiden op de sociale media, terwijl het volgens Van Reusel dus niet klopt dat het om een scoutsgroep ging. Mogelijk ging het om een groep van een andere jeugdbeweging, stelt Van Reusel.