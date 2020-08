Buschauffeur opgepakt die na terugkomst uit rode zone aan het werk ging

De politie heeft een werknemer van een bedrijf in Haaltert opgepakt. Hij kwam terug van reis uit een rode zone, maar ging meteen weer aan het werk. ‘De man werd onmiddellijk opgepakt en in quarantaine geplaatst’, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

De Aalstenaar die werkte als buschauffeur was teruggekomen uit Macedonië, een rode zone, en had daarvoor het verplichte formulier ingevuld. In plaats van in verplichte quarantaine te gaan, ging de man onmiddellijk aan het werk.

‘We weten niet wat de man heeft bezield om onmiddellijk aan het werk te gaan, maar toen de politie werd ingelicht, is er contact opgenomen met het agentschap Zorg en Gezondheid’, zegt burgemeester Baeyens. ‘Hij werd verwijderd, even aangehouden en onmiddellijk in quarantaine geplaatst.’

Volgens Baeyens gaat het om een zeer snelle en adequate reactie van de politie. Waarom de man ondanks de voorschriften niet in quarantaine is gegaan, weet ze niet. ‘Wel dat de man is getest. Morgen (vrijdag) kennen we de resultaten. Afhankelijk daarvan zullen we maatregelen nemen bij het bedrijf.’

Het bedrijf werd inmiddels ingelicht en gesensibiliseerd. De man riskeert een boete voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

‘Het is natuurlijk de bedoeling dat de regels gehandhaafd worden, maar de manier waarop had anders gekund’, zei Marc Van Ranst in VTM Nieuws. ‘Men had die man gewoon kunnen bellen. Het is altijd een moeilijke balans om zulke dingen te handhaven, maar we mogen de slinger toch ook niet te ver de andere kant laten uitgaan. Dit is geen politiestaat en dat mag het ook niet worden.’