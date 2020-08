Trump geeft post geen extra geld: ‘Dan gaat stemmen per post niet’

Amerikaans president Donald Trump wil geen extra fondsen vrijmaken voor de Amerikaanse postdienst (USPS). Zo maakt hij het moeilijker – en volgens hemzelf onmogelijk – om per post te stemmen tijdens de verkiezingen in november.

De Democraten wilden extra steun voor USPS, omdat het tijdens de volgende presidentsverkiezingen mogelijk is om te stemmen per post. Dat ziet Republikein Trump niet zitten. Hij zegt schrik te hebben dat stemming per post gaat leiden tot meer fraude, maar dat is niet bewezen. Eind juli opperde hij daarom nog om de verkiezingen uit te stellen, iets wat hij technisch gezien niet kan beslissen.

‘Ze willen 25 miljard dollar voor de post omdat de kantoren veel werk gaan hebben met de stembrieven’, zei Trump tijdens een interview met Fox Business Network. Zijn tegenstanders willen meer middelen voor de post om zo veel mogelijk mensen te laten stemmen ondanks de coronacrisis. ‘Als ze dat niet krijgen, dan kun je niet per post stemmen, want dan kunnen ze dat niet aan.’

‘Als we geen deal hebben, krijgen ze het geld niet’, zei Trump vandaag. ‘Dat betekent dat ze geen stemming per post kunnen hebben. Ze kunnen het gewoon niet hebben. Best gek.’ Volgens een woordvoerder van Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, valt Trump daarmee de Amerikaanse economie en democratie aan.

USPS zelf zegt dat ze geen extra fondsen nodig hebben. ‘We hebben genoeg capaciteit om alle stembrieven veilig en op tijd naar onze standaarden af te leveren’, aldus Louis DeJoy, topman van de Amerikaanse post.

Als de postdiensten te weinig geld hebben om vlot te werken, kan dat serieuze gevolgen hebben op de stemming. Zo meldt The Guardian dat tijdens de voorverkiezingen minstens 65.000 stembrieven ongeldig werden verklaard omdat ze te laat binnenkwamen. Daarbij wordt geen rekening gehouden wanneer de brieven op de post zijn gedaan, alleen wanneer ze aankomen.