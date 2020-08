Stoffel Vandoorne pakt allereerste zege in Formule E en kroont zich tot vicekampioen na geweldige race

Stoffel Vandoorne heeft zijn allereerste zege in de Formule E te pakken. Onze landgenoot won de laatste race van het seizoen op het Tempelhof-circuit in Berlijn en leidde daarmee een dubbelzege in voor het Mercedes-team, want zijn Nederlandse teamgenoot Nyck De Vries werd tweede. Vandoorne is dankzij zijn overwinning ook vicekampioen in de Formule E: hij wipt in extremis van de negende naar de tweede plek in de eindstand.

Tijdens de zes races op het circuit van Berlijn Tempelhof kende Stoffel Vandoorne geen al te beste kwalificaties, maar donderdag slaagde Vandoorne erin om voor de laatste race van dit Formule E-seizoen de polepositie te veroveren.

Vandoorne kende vanop de pole een sterke start, gevolgd door een goede en solide race. Aan het slot van de race had onze landgenoot constant een voorsprong van zo'n anderhalve seconde op Sebastien Buemi. Kort voor het einde van de race slaagde Nyck de Vries, de teamgenoot van Stoffel Vandoorne, erin om Buemi te passeren en zo lag Mercedes op de plaatsen één en twee.

Nyck de Vries leek even Vandoorne nog te zullen bedreigen voor de overwinning, maar het was toch de Belg die als eerste over de finish wist te rijden. Vandoorne won zo zijn allereerste race in de Formule E.

De Vries kwam kort na zijn ploegmaat als tweede over de finish en zo behaalde Mercedes meteen ook zijn allereerste dubbeloverwinning in de Formule E. Doordat Jean-Eric vergne pas als zevende over de finish kwam is Stoffel Vandoorne ook de vicekampioen in de Formule E. De Portugees Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) was sinds zondag zeker van de wereldtitel

Meer F1-nieuws: