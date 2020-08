UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin ziet geen toekomst voor ‘Final 8’ Champions League: “De kalender zit al overvol”

Wegens de coronapandemie wordt de eindfase van de Champions League dit jaar in toernooivorm in Lissabon afgewerkt. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin denkt en hoopt dat het bij één editie van zo’n Final 8 zal blijven. “Er is geen plaats voor op de kalender”, verklaarde hij donderdag in de Portugese hoofdstad.

“Hoewel zo’n toernooi interessant zou kunnen zijn voor de toekomt, lijkt het me praktisch onhaalbaar”, aldus Ceferin. “De kalender zit al overvol. Het lijkt me onmogelijk om daar nog een toernooi van twee weken in te lassen.”

Ook voor volgend jaar, wanneer de wereld misschien nog niet van het virus verlost is, zijn er geen plannen voor een Final 8. “Ik ben van nature optimistisch en denk dat de situatie volgend jaar veel beter zal zijn. Dat we dan weer normaal kunnen voetballen. Mocht het nodig zijn, zullen we ons aanpassen, maar ik ben er zeker van dat dit virus de wereld niet eeuwig in zijn greep zal houden.”

Voor het EK voetbal, dat in twaalf verschillende Europese steden moet plaatsvinden, ziet de voorzitter van de Europese voetbalbond het eveneens rooskleurig in. “We houden vast aan het concept en ik ga ervan uit dat er fans in de stadions zullen zitten. Nu lijkt dat misschien nog onmogelijk, maar in december of januari kan het er al helemaal anders uitzien. We hebben nog tijd genoeg om erover na te denken. Dus wil ik het nu niet hebben over een EK zonder, of met een beperkt aantal, toeschouwers. We zullen daarover praten als het nodig is, maar ik ben er echt van overtuigd dat alles volgend jaar, en nog veel vlugger zelfs, weer normaal zal zijn.”