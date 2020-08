Kind in kritieke toestand uit kanaal gehaald in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagnamiddag een kind uit het kanaal gered. De jongen, ongeveer tien jaar oud, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brandweer werd donderdagnamiddag omstreeks 16.00 uur verwittigd dat er in Anderlecht een jongen van een jaar of tien in het kanaal was terechtgekomen, ter hoogte van de Vaartdijk.

‘We hebben onmiddellijk de nodige brandweermiddelen, duikers en medische hulp ter plaatse gestuurd’, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. ‘Bij aankomst zijn dadelijk drie brandweermannen in het water gedoken om te beginnen met het zoeken naar de drenkeling. Toen de duikers aankwamen, gingen ook zij meteen het water in. Een duiker heeft de jonge drenkeling kort nadien gevonden op de bodem van het kanaal.’

De jongen werd uit het water gehaald en op de kade gereanimeerd, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van het incident.