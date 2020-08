Bouba ‘het leven is geen ponykamp’ Kalala solliciteerde tijdens een nachtje stappen voor een job bij SP.A. ‘Ik wil voor u werken, gratis zelfs’, stuurde hij naar voorzitter Conner Rousseau. Een maand later verhuist hij van Studio Brussel naar de politiek. ‘De jeugd is het gevoel voor politiek kwijt, en ik geloof dat Conner iets in beweging zet.’

‘Ik zat op café met vrienden, het was één uur ’s nachts, we hadden al een beetje gedronken en waren over politiek bezig.’ Geen enkel succesvol sollicitatieverhaal begint zo. Behalve als je Bouba Kalala ...