Twintig coronadoden op twee dagen: ‘Wellicht speelt hitte een rol’

Begin deze week is het aantal overlijdens door het nieuwe coronavirus plots gestegen. Mogelijk speelt de hittegolf een rol, zegt epidemioloog Brecht Devleesschauwer van gezondheidsinstituut Sciensano.

Volgens voorlopige cijfers zijn maandag 9 overlijdens geteld, en dinsdag 11. De voorbije weken schommelde dat aantal altijd tussen 2 en 3 overlijdens per dag, met uitschieters tot 5. In 15 van de 20 overlijdens van maandag en dinsdag ging het om bewoners van woonzorgcentra. Achttien gevallen werden bevestigd op covid-19, bij de overige twee gaat het om een sterk vermoeden.

‘Het gaat dus sowieso om covid-gevallen, maar mogelijk heeft ook de hitte een rol gespeeld’, zegt Devleesschauwer. ‘We weten dat hitte en verhoogde ozonconcentraties ook risicofactoren zijn op overlijden bij dezelfde gevoelige groep van oudere en zwakkere mensen.’

Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat de hitte een doorslaggevende rol heeft gespeeld. ‘Dat zullen we de komende dagen en weken in de gaten moeten houden. Gaat het sterftecijfer weer omlaag als de hitte verdwijnt, dan zullen we iets beter kunnen inschatten wat deze stijging van het aantal overlijdens heeft veroorzaakt.’

Viroloog Steven Van Gucht bevestigt de stijging van de afgelopen dagen. ‘De precieze oorzaken voor al die overlijdens weten we niet altijd, maar waarschijnlijk heeft de afgelopen dagen ook de hitte een rol gespeeld. De combinatie van een infectie met de hitte en de verhoogde ozonconcentraties van de laatste dagen kunnen de oorzaak zijn bij die gevoelige en kwetsbare populatie.’

Betekent dat dat het virus stilaan weer binnen de muren van de woonzorgcentra verspreid raakt? ‘We hebben geen aanwijzingen dat er op dit moment grote uitbraken zijn binnen de woonzorgcentra’, zegt Van Gucht.