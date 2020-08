In april van dit jaar werd een man in de Amerikaanse stad Salt Lake City tijdens een politie-interventie herhaaldelijk gebeten door een politiehond. Beelden van het incident, die nu werden vrijgegeven, ziet u in de video hierboven.

De 36-jarige zwarte man, Jeffery Ryans, werd gearresteerd in zijn eigen tuin. De man had een discussie met zijn vrouw, een van de buurtbewoners belde de politie. Op de beelden is te zien hoe een agent Ryans beveelt om op de grond te gaan zitten. Als hij dat niet zou doen, zou hij gebeten worden door de politiehond.

De man gehoorzaamde, maar de hond kreeg alsnog verschillende keren het commando ‘hit’, waarop hij de man aanviel. De hond werd ook nog geprezen voor de actie door een agent. Ryans vroeg verschillende keren waarom hij gearresteerd werd en hield ernstige bijtwonden aan het been over aan de interventie. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis en onderging verschillende operaties.

Ryans dient nu een klacht in bij de politie, het incident wordt onderzocht. Volgens zijn advocaat werd Ryans slecht behandeld tijdens de arrestatie door zijn huidskleur. Een agent werd voorlopig op non-actief gezet. De politie van Salt Lake City stopt tijdens de duur van het onderzoek met het gebruik van politiehonden en zal het hondenprogramma herzien.