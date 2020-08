Italiaanse ‘regisseur’ misbruikte jonge vrouwen op nepcastings

In Rome is een man gearresteerd die jonge vrouwen misbruikte tijdens zogenaamde audities. Hij wordt ervan verdacht acht aspirant-actrices te hebben misbruikt.

De man, een veertiger, zit momenteel in voorlopige hechtenis. Tussen februari en juli hielden de carabinieri (militaire politie) een onderzoek nadat er verschillende klachten van jonge vrouwen waren binnengekomen. Hij zou castings hebben georganiseerd voor films die helemaal niet gemaakt zouden worden.

De ‘regisseur’ gebruikte steevast dezelfde techniek: hij nodigde de jonge vrouwen uit voor een gesprek, in eerste instantie in kantoren die hij huurde. Bij een tweede ontmoeting ontmoette hij de vrouwen bij metrohaltes en nam hij ze mee naar appartementen. De seksuele handelingen waren zogezegd een ‘demonstratie van hun artistieke capaciteiten’. Zelfs tijdens de lockdown ging hij daarmee door, met de belofte een film te draaien zodra de noodtoestand was afgelopen.