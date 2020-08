Ondanks desastreuze kwartaalresultaten gaat Airbnb door met de voorbereidingen op een beursgang, dit najaar. Dat lijkt een gok, in volle coronacrisis, maar veel alternatieven heeft ceo Brian Chesky niet.

Al twee jaar loopt Chesky rond met plannen om met Airbnb naar de beurs te trekken. ‘Zijn’ Airbnb, want in 2008 bedacht hij samen met studiegenoten Joe Gebbia en Nathan Blecharczyk het concept om via een ...