Redders in Oostende hijsen rode vlag: ‘Te weinig respect voor onze job’

De Oostendse redders hebben donderdagochtend uit protest de rode vlag gehesen.

De zee is kalm, de zon schijnt: perfecte condities om te zwemmen in zee. Maar in Oostende was dat donderdagmorgen verboden. De redders hadden bij aanvang van hun dienst uit protest de rode vlag gehesen. Zo willen ze een signaal geven.

Volgens de reddingsdienst houden heel wat strandgangers zich niet aan de coronaregels, zijn ze agressief, en negeren ze de signalen om in bewaakte zones te zwemmen.

‘We kunnen ons werk niet meer veilig uitoefenen’, zegt adjunct-hoofdredder Bjorn Vermeulen aan Radio 2 West-Vlaanderen. ‘Er is veel agressie op het strand, strandgasten houden zich niet aan de coronamaatregelen. Dit kan echt niet meer.’

De redders vrezen ook dat ze besmet zullen geraken als de strandgangers geen afstand bewaren. ‘Badgasten komen vaak iets vragen aan de redders, maar ze houden geen afstand en dragen geen mondmasker.’

De aanleiding van de actie is een discussie met toeristen die gisteren uit de hand was gelopen. ‘Een van onze redders werd fysiek aangevallen en in het water geduwd’, zegt Vermeulen aan Het Laatste Nieuws.

De redders hadden intussen een overleg met het stadsbestuur en de politie. Rond 13 uur werd de rode vlag opnieuw vervangen door een groene.