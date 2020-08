In Wit-Rusland zijn sinds de herverkiezing van president Loekasjenko betogingen aan de gang. De politie slaat die met veel machtsvertoon neer en gebruikt excessief geweld tegen de betogers. Er vielen al twee doden. Bekijk de beelden in de video hierboven.

Bij de protesten in Wit-Rusland is een tweede dode gevallen. Dat hebben de Wit-Russische autoriteiten woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een 25-jarige jongeman die zondag tijdens een ‘niet-toegestane manifestatie’ tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko werd opgepakt. Nadien zou hij in een ziekenhuis in de stad Gomel overleden zijn.

Het protest gaat intussen voort. In de hoofdstad Minsk vormen zich op verschillende plaatsen mensenkettingen van soms wel een paar honderd mensen. Met bloemen of witte ballonnen in de hand protesteren ze zo tegen de herverkiezing van Loekasjenko en het politiegeweld tegen de betogers. Aan de mensenkettingen doen veel in het wit geklede vrouwen mee, maar ook mannen.

Voorbijrijdende automobilisten claxonneren om hun steun te betuigen aan de mensenkettingen, die onder meer te zien zijn aan bedrijfsgebouwen, langs lanen of rond metrostations.

Intussen is het regime begonnen met het vrijlaten van gevangenen die de afgelopen dagen werden opgepakt. Sommigen hebben blauwe plekken, en zeggen dat ze dicht opeengepakt in cellen hadden gezeten. Ze zeggen mishandeld tot zelfs afgeranseld zijn.

Donderdag liet het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken nog weten dat al 6.700 betogers werden opgepakt. Zij menen dat bij de presidentsverkiezingen massaal gefraudeerd werd. ‘De onrust in het land heeft zijn massaal karakter verloren’, zei het ministerie donderdag nog. ‘De mate van agressiviteit tegenover de ordediensten blijft hoog.’