Gezin van turnbelofte Kato De Laet, vorig jaar gestopt: ‘Je maakt een kind een beetje kapot. Dat kan toch niet normaal zijn?’

Ze twijfelden lang. Want ze hadden met de familie een pijnlijke episode uit het leven van hun dochter en turnbelofte afgesloten. ‘Maar we waren verontwaardigd dat de verhalen over het Belgische turnen worden afgedaan als iets uit het verleden.’ De getuigenis van Kato De Laet (15), in 2019 gestopt op het turninternaat, en haar ouders Tom en Vanessa. ‘Het is erg dat je je kind in een paar maanden zo gekraakt ziet worden.’