Dit is echt de Warmste Week: nooit zo warm als afgelopen zeven dagen

Het is nu officieel: we hebben de warmste week achter de rug sinds de metingen in Ukkel begonnen. De gemiddelde maximumtemperatuur van 33,47 graden hadden we in 130 jaar nog niet meegemaakt, zegt het KMI.

Het zal niet de langste hittegolf ooit geweest zijn die we nu meemaken, maar toch breekt de zomer van 2020 opnieuw een record. We hebben officieel de ‘Warmste Week’ achter de rug. ‘De gemiddelde maximumtemperatuur voor de laatste zeven dagen ligt op 33,47 graden in Ukkel’, zegt meteoroloog Pascal Mormal, die op de klimatologische dienst werkt van het KMI. ‘Dat maakt het de warmste week sinds het begin van de metingen in 1892 in Ukkel.’

De hittegolf begon op 5 augustus, toen het kwik voor het eerst boven de 25 graden steeg. ‘Daarna hadden we een reeks van ononderbroken dagen met maxima boven de 30 graden’, zegt Mormal. ‘Met een absoluut maximum van 35,9 graden op 8 augustus. Misschien komt er vandaag nog eens een temperatuur van meer dan dertig graden bij.’

Heet, heter, heetst. Foto: Photo News

Sinds het begin van de metingen hebben we nog maar twee keer een periode van zeven dagen na elkaar met maxima die boven de dertig graden lagen: in 1976 (met 15 dagen) en in 1911. 1976 blijft dus de moeder aller hittegolven, omdat ze zo lang was.

Verontrustende cijfers

Niet de langste hittegolf, wel de warmste week dus. ‘En zo hebben we na 2018 - toen we de warmste zomer ooit beleefden - en 2019 - drie hittegolven en de hoogste dagtemperaturen hier ooit gemeten - opnieuw een zeer zware hitteperiode’, zegt Mormal. ‘Dat zijn verontrustende cijfers die er nogmaals op wijzen hoe ons klimaat verandert en de atmosfeer opwarmt.’