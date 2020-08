In juli ging er een video viraal van een dansende Anthony Mmesoma Madu. Nu krijgt hij een beurs om in 2021 in de Verenigde Staten aan een prestigieuze dansschool te studeren. Bekijk het filmpje opnieuw hierboven.

In de video danste de elfjarige Nigeriaanse jongen ballet in de regen. Die video werd gepost door zijn dansstudio Leap of dance academy die zich in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos bevindt. ‘Met weinig tot geen middelen trainen onze kinderen om beter te worden. Wie zou niet trots zijn?’, stond bij de video te lezen. ‘Ik hou van dansen, dan voelt het alsof ik droom’, zei Madu toen.

Madu, die op achtjarige leeftijd begon te dansen, was blij met de aandacht die zijn video teweegbracht. ‘Er zijn geen mannelijke balletdansers waar ik woon, ze denken dat het enkel iets is voor meisjes.’ Hij hoopt dat er meer aandacht komt voor dansers, en kijkt op naar zijn mannelijke coach. ‘Als hij danst, voelt het alsof ik zelf dans.’ Coach Daniel Ajala van Leap of dance academy leerde zichzelf ballet aan en richtte in 2017 zijn dansschool op. Hij geeft gratis lessen, hoewel hij geen echte dansstudio heeft.

Het verhaal krijgt nog een mooi vervolg: Madu krijgt een beurs om volgend jaar te gaan studeren aan het prestigieuze American Ballet Theatre (ABT) in New York. En zijn coach krijgt de kans om deel te nemen aan een speciale instructeurklas. Deze zomer zal Madu al kunnen deelnemen aan een virtuele klas. De wifi-connectie wordt volledig gesponsord door ABT.