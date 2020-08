De Amerikaanse regering wil het toegestane waterverbruik van een douche verhogen. President Trump klaagde vorige maand dat hij bij het wassen van zijn haar niet genoeg water kan gebruiken.

Volgens de nieuwe regels zouden de regels voor het verbruik per douchekop worden afgezwakt. Het ministerie van Energie heeft een aanpassing van de wet klaar, nadat president Trump vorige maand in het Witte Huis klaagde over douches met te weinig druk. ‘Wat doe je dan? Je blijft gewoon langer douchen. Want ik wil dat mijn haar perfect is. Perfect’, zei de president.

In de VS mag een douchekop sinds 1992 niet meer dan 9,5 liter per minuut doorlaten. In de praktijk is dat geen probleem: de meeste douchekoppen, die bestaan uit één sproeier, hebben een lager debiet. Ter vergelijking: zelfs voor zogenaamde regendouches is een debiet van 9,5 liter per minuut voldoende.

Maar sommige types douches hebben meerdere sproeiers, die tegelijk water kunnen spuiten. Als een doucheset uit meerdere sproeiers bestaat, dan geldt toch een totaal maximumdebiet van 9,5 liter. Dat zou in de toekomst 9,5 liter per aparte sproeier mogen worden, stelt het ministerie van Energie voor. Zo zou een douchekop met drie aparte sproeiers dus 28,5 liter per minuut mogen verbruiken.

Wegspoelen

Consumenten- en milieuorganisaties noemen het voorstel overbodig, en energie- en waterverspillend. Zo stelt Andrew DeLaski, hoofd van de organisatie voor energiebesparing Appliance Standards Awareness Project dat een debiet van zo’n 40 liter per minuut voldoende is om iemand uit de badkamer te spoelen. ‘Als de president hulp nodig heeft om een goede douche te vinden, dan kunnen we hem verwijzen naar een aantal sites met nuttige tips’, zegt hij aan persagentschap AP.