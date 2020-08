Erg lange files door werken vlakbij Kennedytunnel

De afbraakwerken aan twee bruggen van het knooppunt Antwerpen-West zorgen donderdag zoals verwacht loodzware ochtendspits rond de Kennedytunnel. De Liefkenshoektunnel (R2) is tolvrij gemaakt tijdens de werken om als alternatief te dienen.

Er stonden voor aanvang van de spits, rond 6 uur, al stevige files. Rond kwart voor negen was het zelfs bijna twee uur aanschuiven voor wie vanuit Gent kwam. Ook wie vanuit het oosten richting Kennedytunnel moest was het lang aanschuiven.

Oosterweel

De werken kaderen in de volledige herinrichting van Antwerpen-West binnen het Oosterweelproject. Vanaf 20 augustus moet er gedurende 3 jaar op versmalde rijstroken worden gereden over tijdelijke bruggen en wegen met veilige rechtse in- en uitvoegstroken. In de zomer van 2025 zou het nieuwe knooppunt klaar zijn.

De bruggen die worden afgebroken, vormen de verbinding van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel. Die verbindingen zijn nu dus niet beschikbaar, net als de oprit Linkeroever. Tussen de E17 en de Kennedytunnel moet je bovendien in beide richtingen over slechts twee versmalde rijstroken.

Gewaarschuwd

‘De hinder ligt in de lijn van de verwachtingen, we hadden hiervoor gewaarschuwd’, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. ‘Er zijn enkele drukke verbindingen niet toegankelijk en dat verkeer komt dan bijvoorbeeld mee op de zo al drukke E17 terecht waar ook al minder capaciteit beschikbaar is. Op de omleidingsroute via de R2 gaat het momenteel wel nog vlotter.’

Over langere afstand tussen Limburg/Luik en Gent wordt het verkeer omgeleid via Brussel. Hetzelfde geldt voor verkeer tussen Antwerpen en Rijsel. De Liefkenshoektunnel is nog tot vrijdagavond 22 uur tolvrij. De werken zouden maandag afgerond worden.