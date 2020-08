Kosovaarse kampioen uitgeschakeld in voorrondes Champions League na forfait door COVID-19

De Kosovaarse landskampioen KF Drita heeft de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League die dinsdag niet kon worden gespeeld, verloren met 3-0 forfaitcijfers. Dat verklaarde de UEFA. Heel de ploeg moest in quarantaine omwille van twee positieve COVID-19 gevallen.

Het duel tussen KF Drita en FC Linfield (Noord-Ierland) moest gespeeld worden op dinsdag om 18u00 in Nyon, op een terrein vlak bij de hoofdzetel van de UEFA. Na een tweede positieve coronabesmetting bij het Kosovaarse team, hebben de Zwitserse autoriteiten, in samenspraak met de UEFA beslist om de spelers en omkadering van Drita in quarantaine te plaatsen. Zoals bepaald in het coronaprotocol van de UEFA, sinds vorige week van kracht, heeft het disciplinaire comité van de UEFA beslist dat Drita de wedstrijd met 3-0 verliest. Het Noord-Ierse Linfield is dus gekwalificeerd voor de volgende ronde.

De eerste testen die in Zwitserland arriveerden van de Kosovaarse ploeg, een week voor de wedstrijd waren nog negatief. Vrijdag kwam er dan een eerste positieve test aan het licht, waarop de speler in quarantaine moest voor de door Drita gewonnen wedstrijd tegen Inter Club d’Escaldes (Andorra). Zaterdag won Linfield van Tre Fiori (Sint-Maarten), eveneens in Nyon.

Volgens het protocol van de UEFA moet een team over dertien gezonde spelers beschikken. Als een club geen dertien spelers van de initiële lijst kan brengen, dan kan de UEFA vragen om de wedstrijd te verzetten. Als er geen andere datum kan worden gevonden, dan is de ploeg die geen dertien gezonde spelers kan brengen verantwoordelijk en verliest het de match met 3-0.

Linfield kan de kas met wat Champions League-geld spijzen en speelt een volgende kwalificatiewedstrijd tegen Legia Warschau. (belga)