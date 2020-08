Libanese president: ‘Schade overschrijdt vijftien miljard dollar’

Volgens Libanees president Michael Aoun loopt de schade na de gigantische explosie in hoofdstad Beiroet op tot over de vijftien miljard dollar. Het Libanese parket start een onderzoek op bij betrokken ministers.

Dat de materiële schade in Beiroet gigantische proporties zou aannemen, was in de eerste seconden na de explosie al duidelijk. Libanees president Michael Aoun plakt nu ook een bedrag op de kosten: vijftien miljard dollar en meer. Dat liet hij in een telefoongesprek met de Spaanse koning Felipe VI weten.

Libanees president Michael Aoun Foto: AFP

Ondertussen krijgt het Midden-Oosterse land al hulp uit alle windstreken. Reddingswerkers en hulpgoederen worden massaal opgestuurd. Ook België zond al materiaal in, maar zal geen B-fastteam sturen. Een officiële verklaring is dat Libanon die hulp geweigerd zou hebben, al klinkt vanop de oppositiebanken dat het team weg bespaard wordt.

Ammoniumnitraatverzameling

In Libanon zelf start binnenkort een onderzoek naar de precieze omstandigheden waarin de explosie heeft kunnen plaatsvinden. Het parket wil huidige en voormalige ministers bevragen over de aanwezigheid van grote hoeveelheden van het bijzonder explosieve en licht ontvlambare ammoniumnitraat in de haven van Beiroet. Dat zou daar sinds jaren gestockeerd worden. Ex-minister van Openbare Werken Ghazi Aridi zal als eerste op de rooster gelegd worden. Die was bevoegd toen in 2013 een schip uit Georgië een enorme lading ammoniumnitraat achterliet in de Beiroetse haven.