En opnieuw winst voor Jumbo-Visma: George Bennett verrast favorieten in Gran Piemonte met snedige uitval

Opnieuw succes voor Jumbo-Visma, deze keer in de Gran Piemonte. De zege in het wondermooie Barolo ging naar de Nieuw-Zeelander George Bennet. Hij demarreerde op de voorlaatste klim en had op de slotklim nog net voldoende in de tank om de achtervolgers af te houden. Diego Ulissi strandde op een fietslengte, Mathieu van der Poel werd derde. Dries Devenyns (Deceuninck - Quick-Step) eindigde als zevende.

De Gran Piemonte gold een beetje als laatste voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Lombardije van volgende zaterdag. Van alle favorieten voor het Monument van zaterdag ontbraken er wel een paar, waaronder Remco Evenepoel, maar met kleppers als Nibali, Fuglsang en Mathieu van der Poel aan de start zou er wel wat te beleven zijn.

Vier renners kozen in het schitterende decors van de gekende wijngaarden al meteen voor de aanval: ex-veldrijder Philip Walsleben (Alpecin-Fenix), Joey Rosskopf (CCC), Mikkel Honoré (Deceuninck - Quick-Step) en de Australiër Callum Scotson (Mitchelton-Scott). Het peloton liet nooit echt begaan, vooraan viel Scotson weg met krampen.

De teams van de favorieten hielden het tempo strak en op minder dan tien kilometer van de finish waren de drie vluchters eraan voor de moeite. Indrukwekkend werk trouwens van Louis Vervaeke in dienst van Mathieu van der Poel.

Van der Poel

Nibali probeerde Ciccone te lanceren maar liep op een counter van de Nieuw-Zeelander George Bennett van Jumbo-Visma. Gianni Moscon pikte aanvankelijk zijn wagonnetje aan maar moest evenzeer de rol lossen. Mathieu Van der Poel had iets meer tijd nodig om onder stoom te geraken en beet zijn tanden stuk op de leider. Bennett begon als eerste aan de duik naar de voet van de slotklim maar kon op de nat geregende wegen niet te veel risico’s nemen. Een groepje van zes - onder leiding van Van der Poel - probeerde de kloof te dichten maar de Nieuw-Zeelander gaf niets van zijn voorsprong prijs. Integendeel! Getreuzel bij de achtervolgers bezorgde Bennett wat extra bonus.

De beslissing zou vallen in de slotklim met een laatste kilometer aan gemiddeld vijf procent met een maximaal stijgingspercentage van negen procent. Diego Ulissi probeerde de kloof op Bennett nog te dichten maar strandde op enkele fietslengtes, Mathieu van der Poel werd enkele seconden later derde. Voor de 30-jarige Kiwi was het pas zijn tweede profzege na de eindzege in de Ronde van Californië.