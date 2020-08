Matthias De Caluwe, de topman van Horeca Vlaanderen, was erg enthousiast om de aanpassingen van de coronamaatregelen in Antwerpen. ‘Ga massaal op restaurant’, zei hij. Provinciegouverneur Cathy Berx was het daar niet mee eens, zoals u hierboven ziet.

Horeca Vlaanderen is tevreden met de bijsturingen, waardoor de horeca weer tot 1 uur open mag en er weer tot tien personen - binnen de eigen bubbel - aan tafel mogen.

‘We danken de gouverneur voor het constructief overleg’, zei De Caluwe. ‘Het virus is een zaak voor virologen, maar de economie en de regels volgen, dat kunnen wij zelf. De horeca creëren veel jobs en het is voor de ondernemers vooral een passie om mensen te laten genieten.’

In de provincie Antwerpen was een verstrenging van de federale coronaregels van kracht waardoor klanten slechts met vier of één gezin aan tafel konden zitten en waardoor horeca om 23 uur moesten sluiten. Onwerkbaar, vonden vele uitbaters, en heel wat zaken sloten de voorbije weken dan ook (tijdelijk) de deuren. Woensdag worden er enkele bijsturingen doorgevoerd die weer meer richting het federale kader gaan.

‘Het was onlogisch dat je thuis met tien een barbecue kon houden, maar in een veilige horecaomgeving maar met vier kon samenkomen’, vindt De Caluwe. ‘De aanpassingen zorgen ervoor dat binnenkort ook in Antwerpen Moederdag in de horeca gevierd kan worden, zoals dat voor velen een traditie is.’

De Caluwe stelt dat de meeste horecauitbaters de regels goed opvolgen en dat ook zullen blijven doen. ‘Maar een kleine groep hield zich na de heropening niet aan de regels’, erkent hij. ‘Laat me duidelijk zijn: wij pleiten op dat vlak voor zero tolerance: we willen niet meer moeten terugkeren naar de situatie van de voorbije weken. De regels gelden evenwel voor iedereen: klanten roep ik dus op om alstublieft de registratiepapieren correct in te vullen. Laat vandaag een moment van hoop zijn.’