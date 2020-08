Opnieuw verandering in WB veldrijden: manche in Wachtebeke verhuist naar Dendermonde

De Internationale Wielerunie UCI meldde vanmiddag dat de vijfde wedstrijd van de vernieuwde Wereldbeker wordt verplaatst van Wachtebeke naar Dendermonde. De wedstrijd vindt plaats op de voorziene datum, 6 december.

De onverwachte verhuis komt er na onvoorziene moeilijkheden in de samenwerking met het provinciaal domein Puyenbroeck. Daardoor heeft Flanders Classics en lokale organisator Jurgen Mettepenningen, samen met de Internationale Wielerunie UCI, beslist de wedstrijd naar een nieuwe locatie over te hevelen. “Dat het provinciaal domein in Wachtebeke, na een beslissing van de gedeputeerde van recreatiedomeinen en de directie van Puyenbroeck niet langer gratis ter beschikking wordt gesteld ter promotie van de wielersport, ligt aan de basis van de verhuis”, vertelt Mettepenningen. “Een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opbouw van het parcours tot en met het einde van de afbraak ervan, is simpelweg onbetaalbaar. In Dendermonde, op het grondgebied van deelgemeente Grembergen om precies te zijn, heb ik een locatie van maar liefst 75.000 vierkante meter ter beschikking, waarop we een attractief, overzichtelijk en erg gevarieerd parcours kunnen uittekenen, in de hoop dat de dan geldende coronamaatregelen het toelaten uiteraard.”

Mettepenningen speelde al langer met het idee om in Grembergen een veldrit te organiseren. “Door de nieuwe omstandigheden is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Dank aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse en zijn schepenen voor het enthousiasme en de snelheid waarmee ze de beslissing hebben genomen om deze wereldbekercross te verwelkomen. Een enorme troef is dat deze regio bijzonder wielerminded is. Het spektakel is gegarandeerd en het publiek wordt hier ongetwijfeld de grote winnaar van. Tenminste als COVID-19 zich in december wat gedeisd houdt.”

De vernieuwde Wereldbeker bevat, na het annuleren van enkele wedstrijden in het buitenland wegens de coronapandemie, nog elf manches. De start is op 1 november in Overijse, de laatste manche op 24 januari in Hoogerheide. (belga)